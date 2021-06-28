На Камчатке планируют пускать туристов только с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом

Власти Камчатского края планируют ужесточить требования к прибывающим в регион туристам и обязать их предъявлять сведения о вакцинации от COVID-19 или результаты ПЦР-теста. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе совещания с правительством края.

«Необходимо на этой неделе проработать и закрепить, начиная с первого августа или с конца июля, введение обязательной прививки либо ПЦР-теста для тех, кто прибывает на территорию края в туристических целях. Мы видим, что такие требования вводятся и в ряде других субъектов РФ. Считаю, что с учетом нагрузки на наше здравоохранение это требование будет вполне обоснованным», – приводит слова Солодова пресс-служба правительства.

Кроме того, с июля на Камчатке введут ограничения по завозу работающих вахтовым методом рабочих. Вахтовикам, прежде всего занятым в рыбопромышленной отрасли, разрешат въезд только при наличии прививки от коронавируса.

Губернатор подчеркнул, что за ближайшие несколько дней необходимо отработать нормативную базу для нововведений.

На минувшей неделе стало известно, что курорты Краснодарского края с 1 июля будут принимать граждан в отелях, гостиницах и санаториях только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, напоминает RT. Однако уже с 1 августа на Кубани будут принимать только вакцинированных отдыхающих, пишет «Свободная пресса». По данным Ассоциации туроператоров России, из-за новых ограничений было аннулировано более 70% бронирований в Краснодарском крае на август, отмечает Ura.ru.

Кроме того, требование о наличии сертификата прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста ввели для туристов, прибывающих во Владимирскую область.

