Отели Владимирской области будут заселять только привитых туристов
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, согласно которому отели и гостиницы региона, который входит в старейший российский экскурсионный маршрут «Золотое кольцо России», будут принимать только прошедших вакцинацию туристов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, c 15 июля «в гостиницах и иных местах для временного проживания», в том числе домах охотника, гостевых домах, туристических деревнях, допускается «размещение вновь поступающих граждан при наличии сертификата прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста (не более трёх дней)».
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля курорты Краснодарского края будут принимать граждан в отелях, гостиницах и санаториях только при наличии ПЦР-теста, а с 1 августа - только вакцинированных отдыхающих, сообщает RT.
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