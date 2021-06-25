Отели Владимирской области будут заселять только привитых туристов

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, согласно которому отели и гостиницы региона, который входит в старейший российский экскурсионный маршрут «Золотое кольцо России», будут принимать только прошедших вакцинацию туристов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, c 15 июля «в гостиницах и иных местах для временного проживания», в том числе домах охотника, гостевых домах, туристических деревнях, допускается «размещение вновь поступающих граждан при наличии сертификата прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста (не более трёх дней)».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля курорты Краснодарского края будут принимать граждан в отелях, гостиницах и санаториях только при наличии ПЦР-теста, а с 1 августа - только вакцинированных отдыхающих, сообщает RT.

