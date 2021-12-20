На Камчатке отменили QR-коды на межмуниципальном транспорте

Требование о предъявлении на транспорте QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции отменят на Камчатке. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

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«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения», — приводит слова губернатора ТАСС.

Ограничительные меры будут отменены с 21 декабря. При этом сохранится масочный режим на транспорте, пишет RT.

Власти Камчатки ввели обязательные QR-коды, справки и COVID-сертификаты в межмуниципальном транспорте 23 ноября. По данным перевозчиков края, на фоне ограничений пассажиропоток снизился, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КоронавирусОбщественный ТранспортQR-кодКамчатка
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