На Камчатке отменили QR-коды на межмуниципальном транспорте
Требование о предъявлении на транспорте QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции отменят на Камчатке. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.
«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения», — приводит слова губернатора ТАСС.
Ограничительные меры будут отменены с 21 декабря. При этом сохранится масочный режим на транспорте, пишет RT.
Власти Камчатки ввели обязательные QR-коды, справки и COVID-сертификаты в межмуниципальном транспорте 23 ноября. По данным перевозчиков края, на фоне ограничений пассажиропоток снизился, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 967 / сут.
Умерли
297 тыс.+1 023 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+32 655 / сут.
- На Камчатке отменили QR-коды на межмуниципальном транспорте
- Новейший российский ракетный корабль выполнил стрельбы в Черном море
- В Госдуме призвали сделать 31 декабря выходным днем
- Украинские СМИ нашли препятствие для вступления страны в НАТО
- На Украине рассказали, что инвесторы начали выводить деньги из страны
- Финансисты рассказали, куда инвестировать в следующем году
- Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей
- В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки
- Путин заявил о предотвращении в России 32 терактов в 2021 году
- ЯНАО и Москва возглавили рейтинг регионов с самым доступным бензином
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru