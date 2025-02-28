На дне моря в районе порта Анапы не обнаружили мазута
28 февраля 202513:10
Фрагментов нефтепродуктов на дне моря в районе порта Анапы не обнаружили. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По данным ведомства, водолазы не нашли мазутных фракций на дне.
«Ни мелкой крошки, ни большой нет», - отметил спасатель АСО сочинского подразделения «Кубань-Спас» Виталий Доценко.
Накануне оперштаб сообщил, что после ЧП с танкерами в Черном море новые небольшие пятна мазута обнаружили по береговой полосе пляжа в Джемете и в Витязево. Также мазутную крошку нашли у пляжа оздоровительного центра «Премьера».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru