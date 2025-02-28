На дне моря в районе порта Анапы не обнаружили мазута

Фрагментов нефтепродуктов на дне моря в районе порта Анапы не обнаружили. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

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По данным ведомства, водолазы не нашли мазутных фракций на дне.

«Ни мелкой крошки, ни большой нет», - отметил спасатель АСО сочинского подразделения «Кубань-Спас» Виталий Доценко.

Накануне оперштаб сообщил, что после ЧП с танкерами в Черном море новые небольшие пятна мазута обнаружили по береговой полосе пляжа в Джемете и в Витязево. Также мазутную крошку нашли у пляжа оздоровительного центра «Премьера».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:Краснодарский КрайНефтепродуктыЧерное Море

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