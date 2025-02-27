На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута
27 февраля 202514:01
Новые выбросы нефтепродуктов зафиксировали на пляжах Анапы, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
Небольшие пятна мазута обнаружены по всей береговой полосе пляжа в Джемете, а также в Витязево, кроме того, мазутная крошка появилась рядом с пляжем оздоровительного центра «Премьера».
Как напомнили в оперштабе, новые загрязнения убираются в первую очередь.
Ранее в Анапе спасли от интоксикации 30 собак, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru