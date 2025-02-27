На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута

Новые выбросы нефтепродуктов зафиксировали на пляжах Анапы, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

В ликвидации разлива нефтепродуктов приняли участие 50 тысяч россиян

Небольшие пятна мазута обнаружены по всей береговой полосе пляжа в Джемете, а также в Витязево, кроме того, мазутная крошка появилась рядом с пляжем оздоровительного центра «Премьера».

Как напомнили в оперштабе, новые загрязнения убираются в первую очередь.

Ранее в Анапе спасли от интоксикации 30 собак, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ПляжиНефтепродуктыАнапаКраснодарский Край

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