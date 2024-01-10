На Чукотке построят заводы по рыборазведению

Власти Чукотки собираются построить заводы для разведения рыбы, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину.

В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, где провел встречу с Кузнецовым.

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По словам главы региона, ситуация с рыбопереработкой непростая. Он пояснил, что «в силу естественных условий поголовье рыбы уменьшается». Власти намерены строить заводы по рыборазведению и переработке. Планируется, что Чукотка таким образом сможет полностью обеспечить себя рыбной продукцией и, возможно, «выйти на продажи вовне».

В ходе визита Владимир Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ЗаводРыбаЧукотка

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