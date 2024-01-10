«Фантазия!»: Потапенко увидел изъяны в создании полок с бесплатными продуктами
Создание социальных полок с бесплатными товарами переложит ответственность с производителя на ретейлера, которому все равно придется платить налоги, отметил в эфире НСН Дмитрий Потапенко.
Появление в магазинах полок с бесплатными продуктами, у которых истекает срок годности, не поможет решить проблему с реализацией товаров, объяснил в интервью НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, обязующий ретейлеров создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Это позволит пенсионерам и социально не защищенные гражданам бесплатно получать доступ к продуктам.
«Почему мы обязываем ретейлера, а не производителя работать с товаром с истекающим сроком годности? Товар принадлежит производителю. Заплатим ли мы логисту, который его привез, мерчандайзеру, уже не говорю про свет и все остальное? Все затраты одинаковы для товаров, независимо от срока годности. Раньше товар, который близок к истечению срока годности, утилизировался. Создали проблему, а теперь героически боремся. Можно хоть полки создавать, хоть магазины. Но ключевой вопрос – кто будет платить налоги? Товар ведь будет в конечном итоге реализован», - сказал Потапенко.
По его мнению, представленная инициатива является непроходной и скорее имеет отношение к популизму. Таким образом партии поднимают себе охваты в рамках президентской гонки.
«Поскольку мы вступили в президентскую гонку, разные партии выдвигают разные непроходные, но популистские инициативы для того чтобы поднимать цитируемость. Никакой практической реализации в этой фантазии не прописано. Для того чтобы прописать полный цикл этой фантазии, нужно много чего предусмотреть, в первую очередь, в налоговом кодексе РФ. К ретейлерам, логистам и прочим персонажам это не имеет никакого отношения. А к популизму имеет на 100%», - резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что продовольственная инфляция в России по итогам года не превысит 7,5-8%, передает «Радиоточка НСН».
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