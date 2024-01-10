Владимир Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть варианты улучшения доступности аэропорта для жителей Чукотки, сообщает РИА Новости.
Соответствующую задачу глава государства поставил пере зампредседателя правительства РФ – полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.
По его словам, следует обсудить различные современные средства передвижения - канатная дорога, паром или другие.
«Прорабатывались разные варианты строительства канатной дороги... к сожалению, сегодня проекта нет... если будет повышенная ветровая нагрузка, и не дай Бог, она остановится... Паром... в межсезонье, он не может двигаться, потому что идет лёд», - ответил Путину Трутнев.
Ранее Путин согласился с предложением главы «Аэрофлота» Сергея Александровского продлить действие «плоских» тарифов на 2024 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru