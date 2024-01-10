Владимир Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки

Соответствующую задачу глава государства поставил пере зампредседателя правительства РФ – полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.

По его словам, следует обсудить различные современные средства передвижения - канатная дорога, паром или другие.

«Прорабатывались разные варианты строительства канатной дороги... к сожалению, сегодня проекта нет... если будет повышенная ветровая нагрузка, и не дай Бог, она остановится... Паром... в межсезонье, он не может двигаться, потому что идет лёд», - ответил Путину Трутнев.

Ранее Путин согласился с предложением главы «Аэрофлота» Сергея Александровского продлить действие «плоских» тарифов на 2024 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

