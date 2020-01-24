Мужчина в Крыму делал схроны боеприпасов в лесу
В Крыму арестован местный житель, который в лесу оборудовал схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. Мужчину подозревают в том, что он сотрудничал с украинскими спецслужбами.
В ведомстве уточнили, что в тайниках, оборудованных им в Симферополе, найдены и изъяты 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 килограммов, пишет «Свободная пресса».
Следователи завели уголовные дела.
Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН заявил о готовности на полуострове «действовать жестко» в случае провокаций. Так он прокомментировал заявления экс-депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о подготовке марша на Крым.
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