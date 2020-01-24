Мужчина в Крыму делал схроны боеприпасов в лесу

В ведомстве уточнили, что в тайниках, оборудованных им в Симферополе, найдены и изъяты 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 килограммов, пишет «Свободная пресса».

Следователи завели уголовные дела.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН заявил о готовности на полуострове «действовать жестко» в случае провокаций. Так он прокомментировал заявления экс-депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о подготовке марша на Крым.

