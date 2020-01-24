Мужчина в Крыму попытался ограбить банк с пластиковым автоматом

В Крыму мужчина совершил попытку ограбить банк, на дело он пришел с пластиковым автоматом для страйкбола. Инцидент произошел в одном из кредитных учреждений Алушты 10 января, сообщает в пятницу, 24 января, КИА со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Сотрудники банка заподозрили, что грабитель находится в нетрезвом состоянии. Войдя в банк, он заявил, что это ограбление. В этот момент в помещении находились клиенты банка и сотрудники, которые вызвали полицию.

Спустя несколько минут грабитель попытался покинуть банк, бросив на пол свое оружие. Однако на выходе его задержали прибывшие на место правоохранители.

Теперь незадачливому грабителю грозит 5 лет тюрьмы. Им оказался 35-летний гражданин одного из соседних государств. Мужчина признался, что выпивал в одном из баров города, после чего, прихватив с собой страйкбольный автомат, пошел в банк.

