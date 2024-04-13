Мужчина получил ранение после атаки БПЛА в Белгородской области

Мужчина получил осколочное ранение плеча в результате атаки двух украинских беспилотников в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Украинские БПЛА атаковали трактор и КамАЗ, уточнил глава региона.

«В результате взрыва пострадал тракторист - у мужчины осколочное ранение плеча», - сообщил Гладков.

Медики на скорой помощи доставили пострадавшего в городскую больницу №2 для оказания необходимой врачебной помощи.

По данным губернатора региона, также повреждения получили два транспортных средства.

Ранее в небе над Белгородской областью российские силы ПВО сбили беспилотники - в 9:00 и 10:30, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелПострадавшиеБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры