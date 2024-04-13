Мужчина получил ранение после атаки БПЛА в Белгородской области
Мужчина получил осколочное ранение плеча в результате атаки двух украинских беспилотников в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Украинские БПЛА атаковали трактор и КамАЗ, уточнил глава региона.
«В результате взрыва пострадал тракторист - у мужчины осколочное ранение плеча», - сообщил Гладков.
Медики на скорой помощи доставили пострадавшего в городскую больницу №2 для оказания необходимой врачебной помощи.
По данным губернатора региона, также повреждения получили два транспортных средства.
Ранее в небе над Белгородской областью российские силы ПВО сбили беспилотники - в 9:00 и 10:30, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru