ВЦИОМ назвал число россиян, которые знают о Дне России

Большинство россиян знают, какой праздник отмечают в России 12 июня. Согласно результатам опроса, которые на своём сайте опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), правильный ответ - День России - дали 73% опрошенных.

Исследователи отмечают, что осведомленность граждан об этом празднике выросла на 11% - в 2006 году на этот вопрос правильно ответили только 62% респондентов.

Почти каждый четвёртый россиянин (24%) заявил, что гордится российскими армией и флотом. О том, что поводом для гордости является непосредственно народ современной России ответили 9% опрошенных. Столько же граждан гордятся внешней политикой, а ещё 6% - президентом. О том, что ему нравится в стране «абсолютно всё» заявил каждый десятый опрошенный.

Большинство россиян (39%) считают, что никогда не бывавшим в России иностранцам следует посетить Санкт-Петербург, 29% посоветовали съездить в Москву, а 22% - на Байкал. Ещё 16% опрошенных считают, что необходимо посетить Алтай, а за Крым и Краснодарский край (Сочи) высказались 14% и 12% респондентов. Также в этом списке присутствуют Камчатка (10%), города Золотого Кольца России (9%), Карелия (8%) и Казань (7%).

Ранее исследователи ВЦИОМ выяснили, что 60% россиян положительно относятся к вакцинации от коронавируса, сообщает RT. Ещё 17% опрошенных заявили, что уже сделали прививку от COVID-19.

