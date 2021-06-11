«НАШЕ Радио» в День России пополнит словарный запас слушателей
«НАШЕ Радио» специально ко Дню России запускает в эфир новую рубрику «Словарный запас», которая позволит слушателям 12, 13 и 14 июня узнать много интересных фактов о русском языке.
Ведущие Игорь Паньков и Андрей Ломанов расскажут истории, связанные с языковыми особенностями разных городов России.
Кроме того, слушатели узнают много новых слов, которые означают совсем не то, о чем можно подумать.
В субботу, 12 июня, отмечается День России. В связи с этим понедельник, 14 июня, объявлен нерабочим днем и россиян ждут длинные выходные.
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