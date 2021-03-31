Мурашко заявил об ускорении поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Поставки вакцины от COVID-19 в регионы России ускорились, по всей стране было развернуто 4,5 тысячи стационарных пунктов вакцинации, а также около 1,5 тысячи мобильных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
По словам министра, количество мест, где можно будет сделать прививку, будет увеличиваться и дальше. В Минздраве уверены, что необходимо заполнить больницы необходимым количеством препаратов. По данным Мурашко, российская промышленность сейчас активно наращивает объемы производства.
Министр напомнил, что записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуги. Запись доступна на ближайшие две недели, однако в том случае, если свободных мест нет, человек может встать в очередь.
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