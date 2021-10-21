Мособлдума объяснила особенность ковидных ограничений в Подмосковье
Локдаун в Московской области ограничит больше возможностей непривитым от COVID-19 жителям. Об этом напомнил глава комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев.
По словам депутата, принятые с 28 октября по 7 ноября ограничения являются мягкими, гибкими и полностью обусловленными сложной эпидобстановкой в регионе. «Я хотел бы подчеркнуть, что они в основном касаются не привившихся людей. С учётом того, что в Подмосковье почти три с половиной миллиона человек прошли вакцинацию, большая часть ограничений их не коснётся», - отметил депутат.
Голубев подчеркнул, что ограничения призваны «отрезвить» антивакцинаторов и тех, кто не бережет свое здоровье и состояние окружающих его людей. По его словам, угроза экономике должна подвигнуть граждан прививаться активнее, передает «Радио 1».
Ранее бизнес-омбудсмен и ресторатор Анастасия Татулова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что предприниматели больше не могут помогать государству в борьбе с коронавирусом.
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