Москву в ближайшие дни засыплет снегом

По ее словам, снегопады прогнозируются очень сильные. За эти дни выпадет до 80% месячного объёма осадков.

«Безусловно, это рекордный снегопад», — сообщила РИА Новости Волосюк.

Специалист напомнила, что рекорд по осадкам для 12 февраля был зафиксирован в 1973 году и составляет чуть более 7 мм, тогда как в этом году 12 февраля ожидается выпадение не менее 15 мм осадков, передает RT.

В середине февраля в Москве будет холодно. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

