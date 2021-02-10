Москву в ближайшие дни засыплет снегом

В Москве в ночь на пятницу, 12 февраля, ожидается снегопад, который продлится несколько дней - до воскресенья, 14 февраля. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

В 12 регионах России ожидается опасная погода

По ее словам, снегопады прогнозируются очень сильные. За эти дни выпадет до 80% месячного объёма осадков.

«Безусловно, это рекордный снегопад», — сообщила РИА Новости Волосюк.

Специалист напомнила, что рекорд по осадкам для 12 февраля был зафиксирован в 1973 году и составляет чуть более 7 мм, тогда как в этом году 12 февраля ожидается выпадение не менее 15 мм осадков, передает RT.

В середине февраля в Москве будет холодно. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Погода В Москве
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