Москву в ближайшие дни засыплет снегом
В Москве в ночь на пятницу, 12 февраля, ожидается снегопад, который продлится несколько дней - до воскресенья, 14 февраля. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
По ее словам, снегопады прогнозируются очень сильные. За эти дни выпадет до 80% месячного объёма осадков.
«Безусловно, это рекордный снегопад», — сообщила РИА Новости Волосюк.
Специалист напомнила, что рекорд по осадкам для 12 февраля был зафиксирован в 1973 году и составляет чуть более 7 мм, тогда как в этом году 12 февраля ожидается выпадение не менее 15 мм осадков, передает RT.
В середине февраля в Москве будет холодно. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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