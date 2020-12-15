Москвичи зарегистрировались в системе QR-кодов более 3 млн раз
Системой регистрации посетителей, которая была запущена в российской столице для информирования о потенциальных контактах с заразившимися COVID-19, воспользовались более 3 миллионов раз. Об этом рассказал глава столичного департамент торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет ТАСС.
Он добавил, что за неполные два месяца – с 19 октября – к системе QR-кодов присоединились более четырёх с половиной тысяч организаций. Всего в Москве около 11 тысяч мест, где посетителей информируют о возможных контактах с инфицированными коронавирусом, отмечает Газета.ру.
Кстати, в начале ноября стало известно, что McDonald’s введет в своих ресторанах систему регистрации посетителей, созданную столичными властями для ночных развлекательных заведений. В компании отметили, что система чекинов будет вводиться в течение ближайшей недели, поэтапно, и заработает во всех 189 ресторанах McDonald’s в Москве, в том числе в тех, которые расположены на территории торговых центров.
Для регистрации посетителям ресторанов быстрого питания будет достаточно отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Госсервис телемедицины начал работать в России
- Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
- Тихоокеанский флот РФ получит шесть корветов с «Цирконами»
- Навальный обратится в ФСБ и СК из-за новых публикаций об обстоятельствах его отравления
- Генеральный директор Росгосцирка написал заявление об увольнении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru