Москвичи зарегистрировались в системе QR-кодов более 3 млн раз

Системой регистрации посетителей, которая была запущена в российской столице для информирования о потенциальных контактах с заразившимися COVID-19, воспользовались более 3 миллионов раз. Об этом рассказал глава столичного департамент торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет ТАСС.

Он добавил, что за неполные два месяца – с 19 октября – к системе QR-кодов присоединились более четырёх с половиной тысяч организаций. Всего в Москве около 11 тысяч мест, где посетителей информируют о возможных контактах с инфицированными коронавирусом, отмечает Газета.ру.