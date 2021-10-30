Москвичи в преддверии нерабочих дней резко увеличили траты на алкоголь

Траты жителей столицы в алкогольных магазинах выросли на 70%, а в федеральных сетях — на 50–60%. Об этом сообщает «Коммерсантъ», отмечая, что резкий рост спроса на спиртное произошел в преддверии нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, объявленных в связи со сложной эпидситуацией. Издание отмечает, что 27 октября траты москвичей на алкоголь в специализированных магазинах выросли почти на 70% по сравнению с предыдущей средой. Количество транзакций увеличилось на 21%, а средний чек — почти на 40%. Также зафиксирован рост спроса во всех крупнейших сетевых алкогольных магазинах. Там отметили, что количество транзакций увеличилось на 23%, а сумма транзакций — на треть.

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Напомним, столичные магазины, ассортимент которых составляет преимущественно спиртное, приостановят работу на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров. По его словам, продажа алкоголя в эти дни регулируется указом мэра столицы Сергея Собянина о закрытии всех магазинов с менее чем 30% непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания. Также работу приостановят объекты торговли, продающие спиртное в розницу дистанционно, в том числе, с доставкой.

При этом представитель департамента торговли и услуг подчеркнул, что ограничения касаются только небольших магазинов: крупные сети продают достаточно продуктов питания и вписываются в требования властей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КоронавирусАлкогольМосква
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