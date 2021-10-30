Москвичи в преддверии нерабочих дней резко увеличили траты на алкоголь

Напомним, столичные магазины, ассортимент которых составляет преимущественно спиртное, приостановят работу на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров. По его словам, продажа алкоголя в эти дни регулируется указом мэра столицы Сергея Собянина о закрытии всех магазинов с менее чем 30% непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания. Также работу приостановят объекты торговли, продающие спиртное в розницу дистанционно, в том числе, с доставкой.

При этом представитель департамента торговли и услуг подчеркнул, что ограничения касаются только небольших магазинов: крупные сети продают достаточно продуктов питания и вписываются в требования властей.

