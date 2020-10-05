Москвичей предупредили о понижении температуры воздуха

На новой неделе в Москве станет прохладнее. Об этом сообщила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT. По ее словам, причина изменения погоды в смене антициклонов.

Воздух на предстоящей неделе днем уже не будет прогреваться выше +20 градусов, а ночи станут заметно холоднее. При этом неделя будет комфортной, без осадков.