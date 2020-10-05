Москвичей предупредили о понижении температуры воздуха
На новой неделе в Москве станет прохладнее. Об этом сообщила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT. По ее словам, причина изменения погоды в смене антициклонов.
Воздух на предстоящей неделе днем уже не будет прогреваться выше +20 градусов, а ночи станут заметно холоднее. При этом неделя будет комфортной, без осадков.
Преобладающей температурой днем будет +18 градусов, ночью +10 градусов, передает телеканал «360».
Впрочем, в понедельник москвичам синоптики пообещали до 20 градусов тепла.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что температура в столице на предстоящей неделе сохранится выше климатической нормы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru