Москвичей предупредили о понижении температуры воздуха

На новой неделе в Москве станет прохладнее. Об этом сообщила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT. По ее словам, причина изменения погоды в смене антициклонов.

Воздух на предстоящей неделе днем уже не будет прогреваться выше +20 градусов, а ночи станут заметно холоднее. При этом неделя будет комфортной, без осадков.

Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег

Преобладающей температурой днем будет +18 градусов, ночью +10 градусов, передает телеканал «360».

Впрочем, в понедельник москвичам синоптики пообещали до 20 градусов тепла.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что температура в столице на предстоящей неделе сохранится выше климатической нормы.

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ФОТО: mos.ru
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