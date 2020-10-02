До плюс 20: Москвичам пообещали ещё неделю тепла

В ночь на субботу в Москве минимальная температура составит +4…+6 градусов, в центре +8…+10 градусов Цельсия, по области - от +2 до +7 градусов. В дневные часы субботы в столице ожидается +17…+19 градусов, в Подмосковье +15…+19 градусов. В воскресенье ночью в Москве будет +5…+7 градусов, в центре города +8…+10 градусов, а по области от +2 до +7 градусов. Днем в воскресение будет +18…+20 градусов в Москве, а в регионе от +16 до +21 градуса.

«Надо сказать, что на следующей неделе, во всяком случае, в первой ее половине, температурный фон будет также немного колебаться. Понедельник у нас окажется немного прохладнее, хотя ночь будет теплее. Это связано с тем, что у нас будет больше облаков», - уточнила главный специалист Гидрометцентра.

В Москве минимальная температура достигнет показателя в +6…+8 градусов, в центре – около +10 градусов, по области от +3 до +8 градусов Цельсия. Днем местами может пройти небольшой дождь, хотя в самой Москве, вероятнее всего, обойдется без осадков. Максимальная температура в столице составит +16…+18 градусов, а по области от +14 до +19 градусов.

«Последующие два дня тоже будут теплыми, да и ночи будут теплее. Все потому, что у нас сохранится облачный покров», - пояснила собеседница НСН.

В ночные часы максимальная температура будет около +5…+10 градусов, а днем +16…+21 градус.

«По теплу этот температурный режим будет выше климатической нормы на пять градусов, а может быть и даже немного больше. С большой вероятностью четверг и пятница у нас тоже будут теплыми, но там будет немного меняться ситуация. Антициклоны продолжат уходить на юго-восток. Более выраженным станет влияние циклонов, которые пока будут перемещаться по северу европейской части России, поэтому прохладной погоды пока не стоит ждать. Понижение температур возможно к следующим выходным и это нормально, но все равно будет теплее нормы», - заключила специалист.

Ранее НСН сообщала, что Гидрометцентр дал прогноз на октябрь. Средняя температура воздуха во втором осеннем месяце будет превышать норму на всей территории страны на один—два градуса, в том числе, и на большей части Азиатской части страны.

