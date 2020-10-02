До плюс 20: Москвичам пообещали ещё неделю тепла
Главный специалист Гидрометцентра в эфире НСН рассказала, что температура в столице на предстоящей неделе сохранится выше климатической нормы.
В предстоящие выходные и в начале будущей недели синоптики прогнозируют сохранение теплой погоды, установившейся в столичном регионе в последние дни.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала, какими станут выходные для москвичей.
«В предстоящие выходные характер погоды у нас существенно не изменится, совсем небольшие колебания температуры будут. Все остальное, наверное, то же самое. Сохраняется антициклон, а значит, и высокое атмосферное давление. В дневные часы будет солнышко. Будет отмечаться юго-восточный умеренный ветер, скорость его 5-10 м/секунду», - сказала Макарова.
В ночь на субботу в Москве минимальная температура составит +4…+6 градусов, в центре +8…+10 градусов Цельсия, по области - от +2 до +7 градусов. В дневные часы субботы в столице ожидается +17…+19 градусов, в Подмосковье +15…+19 градусов. В воскресенье ночью в Москве будет +5…+7 градусов, в центре города +8…+10 градусов, а по области от +2 до +7 градусов. Днем в воскресение будет +18…+20 градусов в Москве, а в регионе от +16 до +21 градуса.
«Надо сказать, что на следующей неделе, во всяком случае, в первой ее половине, температурный фон будет также немного колебаться. Понедельник у нас окажется немного прохладнее, хотя ночь будет теплее. Это связано с тем, что у нас будет больше облаков», - уточнила главный специалист Гидрометцентра.
В Москве минимальная температура достигнет показателя в +6…+8 градусов, в центре – около +10 градусов, по области от +3 до +8 градусов Цельсия. Днем местами может пройти небольшой дождь, хотя в самой Москве, вероятнее всего, обойдется без осадков. Максимальная температура в столице составит +16…+18 градусов, а по области от +14 до +19 градусов.
«Последующие два дня тоже будут теплыми, да и ночи будут теплее. Все потому, что у нас сохранится облачный покров», - пояснила собеседница НСН.
В ночные часы максимальная температура будет около +5…+10 градусов, а днем +16…+21 градус.
«По теплу этот температурный режим будет выше климатической нормы на пять градусов, а может быть и даже немного больше. С большой вероятностью четверг и пятница у нас тоже будут теплыми, но там будет немного меняться ситуация. Антициклоны продолжат уходить на юго-восток. Более выраженным станет влияние циклонов, которые пока будут перемещаться по северу европейской части России, поэтому прохладной погоды пока не стоит ждать. Понижение температур возможно к следующим выходным и это нормально, но все равно будет теплее нормы», - заключила специалист.
Ранее НСН сообщала, что Гидрометцентр дал прогноз на октябрь. Средняя температура воздуха во втором осеннем месяце будет превышать норму на всей территории страны на один—два градуса, в том числе, и на большей части Азиатской части страны.
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