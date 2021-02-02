Москва проведет дезинфекцию гостиниц-участниц программы борьбы с COVID-19

В гостиницах, которые принимают у себя медиков, борющихся с пандемией коронавируса, будет проведена дезинфекция. Средства на это выделил город. Соответствующее постановление подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

На эти цели из бюджета планируется потратить 63,2 млн рублей. Планируется, что в этом году там будет проведена дезинфекция помещений, оборудования, вентиляционных систем и прочих объектов инфраструктуры.