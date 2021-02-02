Москва проведет дезинфекцию гостиниц-участниц программы борьбы с COVID-19
В гостиницах, которые принимают у себя медиков, борющихся с пандемией коронавируса, будет проведена дезинфекция. Средства на это выделил город. Соответствующее постановление подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
На эти цели из бюджета планируется потратить 63,2 млн рублей. Планируется, что в этом году там будет проведена дезинфекция помещений, оборудования, вентиляционных систем и прочих объектов инфраструктуры.
Программа временного бесплатного расселения медицинских работников в гостиницах действует в Москве с апреля прошлого года. Такой временный переезд в гостиницу должен защитить семьи врачей и медсестер коронавирусных госпиталей от заражения коронавирусом.
Отели бесплатно предоставляют им двухразовое питание, а также разного рода бытовые услуги.
Для размещения медработников предоставлено около 13 тыс. номеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru