В России число заразившихся COVID-19 выросло на 17 648 человек
В России продолжает снижаться число новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки было зафиксировано 17 648 инфицированных.
С начала пандемии в стране отмечено 3 868 087 заболевших COVID-19.
Умерли за сутки 437 пациентов с коронавирусом, выписаны были 18 169 человек, пишет «Свободная пресса».
В Москве за сутки выявлено 2037 новых заболевших, в Санкт-Петербурге 1842, в Московской области 1068.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что сделал прививку от коронавируса одной из российских вакцин, передает РИА ФАН.
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Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
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