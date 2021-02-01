В России число заразившихся COVID-19 выросло на 17 648 человек

В России продолжает снижаться число новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки было зафиксировано 17 648 инфицированных.

С начала пандемии в стране отмечено 3 868 087 заболевших COVID-19.

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Умерли за сутки 437 пациентов с коронавирусом, выписаны были 18 169 человек, пишет «Свободная пресса».

В Москве за сутки выявлено 2037 новых заболевших, в Санкт-Петербурге 1842, в Московской области 1068.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что сделал прививку от коронавируса одной из российских вакцин, передает РИА ФАН.




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