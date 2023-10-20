Московские инвесторы начали строительство 66 социальных объектов в текущем году

По его словам, сегодня девелоперы предлагают столичным жителям не только коммерческую инфраструктуру и жилье, но и участие в реализации социально значимых проектов в Москве. В частности, отметил он, инвесторы в 2023 году получили разрешения на постройку 40 образовательных и семи лечебно-оздоровительных учреждений, 12 культурно-просветительских и семи спортивных объектов.

Вице-мэр подчеркнул, что это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, когда частные инвесторы получили разрешение на строительство 37 соцобъектов общей площадью около 366 тысяч «квадратов». Бочкарев подчеркнул, что этого удалось добиться, в частности, благодаря обязательным требованиям по обеспечению необходимой инфраструктуры при строительстве жилых кварталов и реализации мер, призванных уменьшить административную нагрузку на бизнес.

Отмечается, что больше всего социальных объектов (17) инвесторы построят в Новой Москве, их суммарная площадь достигнет 220 тысяч квадратных метров. Второе место занимает СЗАО (11 объектов, общая площадь — 144,6 тысячи квадратных метров), третье место у ЗАО (9 объектов площадью 83,2 тысячи «квадратов»).

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что уже в текущем году начато строительство школы на 1100 мест (поселение Сосенское, НАО) и детского сада с бассейном, рассчитанного на 250 маленьких москвичей (район Царицыно, ЮАО). Кроме того, оформлена разрешительная документация на учебно-выставочный комплекс РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и на взрослую поликлинику мощностью 475 посещений за смену в Столбово (НАО). Войстратенко подчеркнул, что по поручению столичного мэра Сергея Собянина ведомство особое внимание придает безопасности и качеству московских социальных объектов.

Он также добавил, что сотрудники Мосгосстройнадзора проводят контрольно-надзорные мероприятия согласно утвержденной программе проверок совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз, которые выполняют лабораторно-инструментальные исследования.

Кроме того, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что москвичи считают важным расположение соцобъектов в непосредственной близости от жилья. На шаговую доступность школ и детсадов обращают внимание 82% горожан, медучреждений — 70% столичных жителей, указал он. Вместе с тем опрос показал, что москвичам важна доступность транспортной и детской инфраструктуры, а также спортивных центров.

