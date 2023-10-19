В Москве с начала года по реновации ввели 49 домов

С января по сентябрь текущего года в Москве введены в эксплуатацию 49 домов, которые были построены по программе реновации. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что реализация проекта набрала хорошие темпы. В общей сложности в 49 домах построено 13716 квартир.

«В соответствии с о стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы, жилье сдается с полной отделкой», - уточнил Бочкарев.

В рамках программы на северо-востоке столицы в эксплуатацию введено восемь новостроек, семь – на севере, и по шесть домов в Юго-Восточном, Восточном, Юго-Западном и Южном округах. Пять жилых здания возведены в ЗАО, три – в СЗАО, по одному – в Новой Москве и Зеленограде.

За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства ввода жилья в Москве вырос в два раза - с 3 миллионов квадратных метров до 5–7 миллионов квадратных метров в год.

