В Москве с начала года по реновации ввели 49 домов
С января по сентябрь текущего года в Москве введены в эксплуатацию 49 домов, которые были построены по программе реновации. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что реализация проекта набрала хорошие темпы. В общей сложности в 49 домах построено 13716 квартир.
«В соответствии с о стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы, жилье сдается с полной отделкой», - уточнил Бочкарев.
В рамках программы на северо-востоке столицы в эксплуатацию введено восемь новостроек, семь – на севере, и по шесть домов в Юго-Восточном, Восточном, Юго-Западном и Южном округах. Пять жилых здания возведены в ЗАО, три – в СЗАО, по одному – в Новой Москве и Зеленограде.
За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства ввода жилья в Москве вырос в два раза - с 3 миллионов квадратных метров до 5–7 миллионов квадратных метров в год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотник - разведчик США подал сигнал бедствия около Крыма
- Группа «Аффинаж» анонсировала гастроли по России
- ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью
- Лавров посоветовал россиянам отдохнуть в Северной Корее
- Крупнейшие рекламодатели нарастили расходы на офлайн-продвижение в России
- Туры в Египет подешевели почти на 30% на фоне палестино-израильского конфликта
- Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына, убившего бабушку и сводного брата
- СМИ: Подозреваемый в хищениях экс-менеджер «Роскосмоса» сбежал за границу
- Первый корпус нового логистического комплекса появится в ТиНАО в 2024 году
- В Челябинске мужчина с ножом ранил трех посетителей магазина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru