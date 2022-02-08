«Мосинжпроект» предложит новые проекты комплексного развития Екатеринбурга
Холдинг «Мосинжпроект» и администрация Екатеринбурга продолжают реализацию Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, подписанного в октябре 2021 года. В российской столице прошло совещание по обсуждению совместных проектов по комплексному развитию городской инфраструктуры столицы Урала, включая транспортную сеть и крупные градостроительные проекты (КГП). Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
«Мы провели встречу с заместителем главы Екатеринбурга Рустамом Галямовым и презентовали возможности холдинга по управлению крупными градостроительными проектами, включающими в себя весь комплекс городского и транспортного развития. Реализация КГП в Москве под управлением «Мосинжпроекта» позволила на 56% сократить бюджетную нагрузку на развитие новых территорий, стимулировать жилищное строительство, создать более 200 тысяч новых рабочих мест, а также сформировать эффективный транспортный каркас», - рассказа Кравцов.
В свою очередь Рустам Галямов подчеркнул, что стремительное развитие Екатеринбургской агломерации требует существенных инфраструктурных изменений. Накопленный опыт «Мосинжпроекта» по управлению КГП будет востребован городом.
«Сотни тысяч жителей новых районов должны быть обеспечены комфортными условиями проживания, социального обслуживания и транспортной доступностью. Мы договорились о совместной с «Мосинжпроектом» координации масштабных строительных проектов и о консультационном содействии холдинга. При этом будет учитываться утвержденный недавно новый Генеральный план Екатеринбурга, а также перспективы развития новых территорий – районов Академический и Солнечный, и пяти новых участков КРТ в черте города», - уточнил заммэра.
Совместно с «Мосинжпроектом» будет также прорабатываться вопрос о необходимости и экономической обоснованности строительства в Екатеринбурге второй ветки метро. В конце февраля - начале марта запланирована встреча руководства холдинга с главой Екатеринбурга с выездом и осмотром уже реализованных «Мосинжпроектом» КГП и строительства метро для определения наиболее востребованных вариантов развития города.
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