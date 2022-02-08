«Мосинжпроект» предложит новые проекты комплексного развития Екатеринбурга

Холдинг «Мосинжпроект» и администрация Екатеринбурга продолжают реализацию Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, подписанного в октябре 2021 года. В российской столице прошло совещание по обсуждению совместных проектов по комплексному развитию городской инфраструктуры столицы Урала, включая транспортную сеть и крупные градостроительные проекты (КГП). Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Мы провели встречу с заместителем главы Екатеринбурга Рустамом Галямовым и презентовали возможности холдинга по управлению крупными градостроительными проектами, включающими в себя весь комплекс городского и транспортного развития. Реализация КГП в Москве под управлением «Мосинжпроекта» позволила на 56% сократить бюджетную нагрузку на развитие новых территорий, стимулировать жилищное строительство, создать более 200 тысяч новых рабочих мест, а также сформировать эффективный транспортный каркас», - рассказа Кравцов.

В свою очередь Рустам Галямов подчеркнул, что стремительное развитие Екатеринбургской агломерации требует существенных инфраструктурных изменений. Накопленный опыт «Мосинжпроекта» по управлению КГП будет востребован городом.