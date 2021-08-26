«Мосинжпроект» укрепил позиции в рейтинге крупнейших строительных компаний мира

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – оператор ключевых градостроительных программ российской столицы, занял 114 место среди 250 крупнейших строительных компаний мира в международном рейтинге ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors. Это на 9 позиций выше, чем в прошлом году, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Продвижение в престижном международном рейтинге подтверждает высокий уровень и конкурентоспособность холдинга на глобальном рынке, что особенно важно для инициатив компании по выходу на международные рынки», — подчеркнул глава холдинга.

Рейтинг ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors учитывает основные финансовые и профессиональные показатели деятельности компаний за 2020 год: выручка, прибыль, профессиональные компетенции сотрудников, реализованные объекты, объем новых контрактов и т.д.

Мосинжпроект» также занял 138-е место в списке крупнейших проектных компаний мира ENR’S 2021 Top 150 Global Design Firms.

«Мосинжпроект» не раз добивался признания на международной арене. Так ранее, значимые проекты холдинга трижды выходили в финал конкурса MIPIM Awards, а два объекта — парк «Зарядье» и Дворец гимнастики в Лужниках — становились победителями MIPIM Awards. В 2021 году в финал MIPIM Awards вышел проект Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское».

Ранее сообщалось, что холдинг «Мосинжпроект» с успехом подтвердил международную квалификацию для участия в тендерах на проектирование и строительство проектов рельсового транспорта в Турции и Израиле.

«Уверен, что с тем уникальным опытом специалистов, полученном при реализации транспортных проектов в Москве, инжиниринговый холдинг готов к работе не только на национальном рынке, но и за пределами нашей страны», – считает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.





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