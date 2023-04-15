Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу

МО: веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет

Шмыгаль: контрнаступление ВСУ может начаться уже в скором времени

СМИ: армия Судана заблокировала подъезды к президентскому дворцу в Хартуме

СМИ: 12 человек погибли, еще 27 пострадали после того, как автобус съехал в кювет в индийском штате Махараштра

В Турции заявили, что Швеция вступит в НАТО только после выполнения требования Анкары