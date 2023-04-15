Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу
15 апреля 202312:19
Стало известно о временной приостановке в работе морского пассажирского транспорта в Севастополе. Об этом информирует ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».
«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — отмечается в официальном сообщении в Telegram-канале.
О причинах временной остановки не сообщается.
Ранее приоставка в работе морского пассажирского транспорта произошла в конце марта на фоне атаки беспилотников. Его работу восстановили в тот же день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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15 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru