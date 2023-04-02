СМИ: Турция возобновит паромное сообщение с российским Сочи

Челеби рассказал об обсуждении вопроса с представителями РФ. По его данным, на 6 апреля запланировано подписание соглашения о начале морских перевозок. Между Сочи и Трабзоном запустят пассажирский паром, который способен перевозить до 300пассажиров, 200 автомашин, 6 автобусов и 12 контейнеров для сыпучих грузов.



«Наша работа по этому вопросу завершилась положительно, и мы смогли договориться. Мы подпишем контракты 6 апреля», – подчеркнул Эркут Челеби.



Паромное сообщение между Турцией и Россией действовало с 1992 по 2014 год. Паромную переправу закрыли в связи с требованиями безопасности при подготовке к Олимпиаде.



Трабзон – наиболее близкий к Сочи турецкий город. Прямое расстояние между населенными пунктами по Черному морю составляет 288 километров.

