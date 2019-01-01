Многодетные семьи в Ульяновской области попросили Думу одуматься

Председатель городской думы Димитровграда Ульяновской области Александр Ерышев назвал акцию, которую устроили многодетные семьи, оскорблением депутатского корпуса. Чиновник попросил правоохранителей найти и наказать виновных в организации несогласованного мероприятия, сообщает ulpravda.ru.

Многодетные семьи Димитровграда на днях устроили акцию протеста из-за того, что депутаты решили не выделять им средства на межевание участков, которые до конца 2019 года должны получить многодетные семьи. Чтобы привлечь внимание властей, активисты написали цветными мелками на асфальте под окнами администрации: «Дума, одумайся!».

Во вторник организатор акции Алексей Якушев был вызван в полицию для дачи показаний.

Ранее глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН выступил против «отцовского» капитала.

