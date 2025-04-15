Минюст РФ признал нежелательной деятельность фонда Элтона Джона

Минюст РФ признал деятельность фонда британского певца Элтона Джона нежелательной на территории России.

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Элтона Джона

Уточняется, что в соответствующий перечень ведомства включили британское и американское отделения «Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом» (Elton John AIDS Foundation).

Также в данный список внесли британский фонд «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists Foundation), который был основан бизнесменами Михаилом Ходорковским (признан в РФ иноагентом) и Леонидом Невзлиным (признан в РФ иноагентом).

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность неправительственной организации Hope Harbor Society из США, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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