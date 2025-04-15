Минюст РФ признал нежелательной деятельность фонда Элтона Джона
Минюст РФ признал деятельность фонда британского певца Элтона Джона нежелательной на территории России.
Уточняется, что в соответствующий перечень ведомства включили британское и американское отделения «Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом» (Elton John AIDS Foundation).
Также в данный список внесли британский фонд «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists Foundation), который был основан бизнесменами Михаилом Ходорковским (признан в РФ иноагентом) и Леонидом Невзлиным (признан в РФ иноагентом).
Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность неправительственной организации Hope Harbor Society из США, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru