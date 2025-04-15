СМИ: Рубль укрепился к доллару сильнее всех в мире

По данным агентства, рубль также опередил рост стоимости серебра и золота по отношению к доллару. Уточняется, что в топ-5 крепких активов на фоне американской валюты вошли швейцарский франк, шведская крона и японская иена.

Аналитики подчеркнули, что причиной для такой динамики стали тарифы президента США Дональда Трампа и развязанная им торговая война. Также рубль не испытывает проблем из-за оттока капитала, несмотря на введенные санкции, подчеркнули в материале.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил в эфире НСН, что американские инвесторы сами инвестируют деньги в экономику России, что приводит к росту рубля.

