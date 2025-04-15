Отправляющихся в Турцию россиян призвали не опасаться землетрясений
Российским туристам, планирующим отдохнуть в Турции, не следует отказываться от поездки из-за возможных землетрясений. Об этом сайту aif.ru заявил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов.
По его мнению, после разрушительного землетрясения в феврале 2023 года в этот район Турции пришло сейсмическое затишье.
Тем, кто всё же опасается подобных природных катаклизмов, учёный посоветовал помнить о том, что многое зависит не только от силы подземных толчков, но и от качества построек.
«Выбирайте отели малой этажности, ещё лучше — что-то типа бунгало... Тогда вероятность уцелеть при землетрясении будет выше, и покинуть здание будет проще», — заключил Завьялов.
Разрушительные землетрясения на юго-востоке Турции произошли 6 февраля 2023 года. Погибли более 50 тысяч человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru