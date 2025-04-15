Путин: На обновление систем ЖКХ потребуется не менее 4,5 триллиона рублей

На заседании президиума Госсовета он отметил, что за указанный период были модернизированы 3 655 различных объектов инфраструктуры и более 10 тысяч км сетей.

«По оценкам, на широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей», - заключил глава государства, уточнив, что речь идёт как о бюджетных средствах, так и частных инвестициях.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что до конца 2026 года штраф и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5%, сообщает RT.