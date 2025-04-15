Путин: На обновление систем ЖКХ потребуется не менее 4,5 триллиона рублей
За последние шесть лет на развитие жилищно-коммунального хозяйства в России только из федерального бюджета было направлено более 600 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании президиума Госсовета он отметил, что за указанный период были модернизированы 3 655 различных объектов инфраструктуры и более 10 тысяч км сетей.
«По оценкам, на широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей», - заключил глава государства, уточнив, что речь идёт как о бюджетных средствах, так и частных инвестициях.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что до конца 2026 года штраф и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5%, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России
- Эксперт назвала минимальный доход для получения ипотеки в 2025 году
- Россия упростила выдачу прав для граждан Абхазии с паспортом РФ
- Фицо подтвердил участие в параде 9 Мая в Москве вопреки позиции ЕС
- Московские судебные служащие почтили память героев ВОВ в Музее Победы
- Ветеран раскрыл секрет победы Красной Армии в Великой Отечественной войне
- Путин: Нужны более чёткие стандарты по содержанию многоквартирных домов
- Минюст РФ признал нежелательной деятельность фонда Элтона Джона
- СМИ: Рубль укрепился к доллару сильнее всех в мире
- Путин: На обновление систем ЖКХ потребуется не менее 4,5 триллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru