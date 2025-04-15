Новый джазовый лейбл создали в России

Вдохновитель создания нового лейбла Надежда Бойчевски заявила, что за рубежом знают о том, что «российские джазовые музыканты сильнейшие и мощнейшие», однако в РФ о них не слышат. «The Hat Music – это возможность услышать джаз в России на максимальной громкости», – подчеркнула она.

Первым релизом The Hat Music стал альбом-сборник The Hat Music #1.

Ранее народный артист РФ Игорь Бутман заявил «Радиоточке НСН», что джаз в России быстро набирает обороты, отметив, что русский стиль отличается от американского эмоциями и большей виртуозностью.

