Новый джазовый лейбл создали в России
В Москве представили новый джазовый лейбл The Hat Music. Проект, который нацелен на поддержку молодых музыкантов и популяризацию жанра в России, был запущен МТС Лейблом и московским джаз-баром The Hat, который основан известным музыкантом Билли Новиком и входит в топ-150 джазовых мест мира.
Вдохновитель создания нового лейбла Надежда Бойчевски заявила, что за рубежом знают о том, что «российские джазовые музыканты сильнейшие и мощнейшие», однако в РФ о них не слышат. «The Hat Music – это возможность услышать джаз в России на максимальной громкости», – подчеркнула она.
Первым релизом The Hat Music стал альбом-сборник The Hat Music #1.
Ранее народный артист РФ Игорь Бутман заявил «Радиоточке НСН», что джаз в России быстро набирает обороты, отметив, что русский стиль отличается от американского эмоциями и большей виртуозностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru