Путин поручил рассмотреть дополнительные компенсации жителям Курской области

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил о необходимости принятия дополнительных решений по денежным компенсациям за утраченное имущество. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства отметил, что выплата в 150 тысяч рублей за утрату имущества является недостаточной и поручил правительству проработать вопрос о дополнительных компенсациях.