Путин поручил рассмотреть дополнительные компенсации жителям Курской области

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил о необходимости принятия дополнительных решений по денежным компенсациям за утраченное имущество. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства отметил, что выплата в 150 тысяч рублей за утрату имущества является недостаточной и поручил правительству проработать вопрос о дополнительных компенсациях.

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В ходе беседы обсуждались меры поддержки жителей приграничных районов, программа восстановления поврежденной инфраструктуры, а также вопросы возврата земельных участков.

Президент отметил важность оперативного решения этих задач, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Александр ХинштейнКурская ОбластьВладимир Путин

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