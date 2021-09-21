Минздрав Карелии заявил о начале четвертой волны пандемии COVID-19
Министр здравоохранения республики Карелмя Михаил Охлопков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что в регион пришла четвёртая волна коронавируса.
По его словам, медики отмечают «большое количество тяжёлых ковидных пневмоний», в том числе у молодых людей, болезнь стала более агрессивной, а сам вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, «изменил свою патофизиологическую структуру».
«COVID-19 стал хуже поддаваться лечению. К этому добавились новые симптомы, которые ранее у пациентов не наблюдались либо наблюдались в небольшом количестве случаев», - написал Охлопков.
Глава Минздрава Карелии призвал граждан вакцинироваться, напомнив, что прививка может предотвратить тяжёлое течение болезни.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 19 179 новых случаев болезни.
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