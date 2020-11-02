Минувший октябрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Среднемесячная температура октября в 2020 году в российской столице составила 9,2 градуса, а это является рекордным показателем за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, до этого самым теплым считался октябрь 1967 года – тогда среднемесячная температура составила 9 градусов, подчеркивает ТАСС.
Роман Вильфанд подчеркнул, что опережение в 0,2 градуса является достаточно заметным, пишет RT.
Между тем, ранее стало известно, что в День народного единства в Москве будет тепло и сухо. Синоптики отмечают, что 4 ноября воздух прогреется днем до 10 градусов, ночью столбики термометров не опустится ниже плюс 4-6 градусов.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что в конце недели будет облачно и с дождями, температура воздуха ожидается в районе 8 градусов, 6 ноября температура понизится на 1 градус, но уже 7 ноября вновь ночью будет 4-6 градусов, а днем – 7-9.
Позднякова добавила, что это выше климатической нормы примерно на 6 градусов.
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