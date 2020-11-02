Вильфанд спрогнозировал продолжение «золотой осени»

Потепление ожидается на этой неделе в центре европейской части России и на северо-западе региона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура поднимется выше 10°C. Это объясняется влиянием области высокого давления в европейской части России. Глава Гидрометцентра назвал такую погоду в это время года «золотой осенью».

По данным специалистов, температура превысит норму на 5-7°C.