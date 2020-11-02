Вильфанд спрогнозировал продолжение «золотой осени»
Потепление ожидается на этой неделе в центре европейской части России и на северо-западе региона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Температура поднимется выше 10°C. Это объясняется влиянием области высокого давления в европейской части России. Глава Гидрометцентра назвал такую погоду в это время года «золотой осенью».
По данным специалистов, температура превысит норму на 5-7°C.
Зима в России, наоборот, будет холоднее, чем годом ранее. Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что относительно теплая зима в прошлом году была связана с зональным переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго запада. В 2020 году такого переноса не ожидается.
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