Минобороны сообщило об уничтожении трёх ракет HARM над Белгородской областью

Не менее трёх ракет, выпущенных украинской стороной, уничтожено над Белгородской областью. Об этом информирует министерство обороны России.

Как уточнили в ведомстве, попытка атаки была предприняла в три часа дня. Сработали дежурные системы противовоздушной обороны. Вооружённые силы Украины применяли противорадиолокационные ракеты HARM, произведённые в США.

Все выпущенные боеприпасы сбиты. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении воздушной цели на подлете к региональному центру. По его информации, пострадавших и разрушений нет.

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ФОТО: РИА Новости
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