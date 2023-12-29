Минобороны сообщило об уничтожении трёх ракет HARM над Белгородской областью
Не менее трёх ракет, выпущенных украинской стороной, уничтожено над Белгородской областью. Об этом информирует министерство обороны России.
Как уточнили в ведомстве, попытка атаки была предприняла в три часа дня. Сработали дежурные системы противовоздушной обороны. Вооружённые силы Украины применяли противорадиолокационные ракеты HARM, произведённые в США.
Все выпущенные боеприпасы сбиты. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении воздушной цели на подлете к региональному центру. По его информации, пострадавших и разрушений нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адам Драйвер не вернется в «Звездные войны»
- Метростроители подготовили ТПМК «Владимир» к старту в Нижнем Новгороде
- Защита обжаловала приговор осужденному на 12 лет Абызову
- Глава Минздрава Башкирии пострадал в серьезном ДТП
- Первый канал вернет в эфир «Модный приговор»
- Движение транспорта перекроют в центре Москвы в новогодние праздники
- Минобороны сообщило об уничтожении трёх ракет HARM над Белгородской областью
- СМИ: Анну Asti в фильме ТНТ заменит Клава Кока
- Аналитик Петроневич: Инфляция в РФ составит 5-5,5% по итогам 2024 года
- СМИ: Президент Аргентины официально отказался от БРИКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru