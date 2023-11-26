Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотника над регионами

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей. Об этом сообщили в Минобороны России 26 ноября, в воскресенье.

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По данным оборонного ведомства, Украина атаковала российские регионы в воскресенье, около 9:30 (мск), применив БПЛА самолетного типа.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал об уничтожении беспилотника самолетного типа Смоленском районе региона. Сработала система ПВО, написал он в своем Telegram-канале.



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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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