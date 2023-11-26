Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотника над регионами
Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей. Об этом сообщили в Минобороны России 26 ноября, в воскресенье.
По данным оборонного ведомства, Украина атаковала российские регионы в воскресенье, около 9:30 (мск), применив БПЛА самолетного типа.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал об уничтожении беспилотника самолетного типа Смоленском районе региона. Сработала система ПВО, написал он в своем Telegram-канале.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотника над регионами
- Белгородскую область атаковали четыре дрона в субботу
- Пассажир рейса Москва - Бангкок высадили из самолета из-за дебоша
- Губернатор Смоленской области подтвердил уничтожение беспилотника ВСУ
- Аэропорт Внуково перешел в штатный режим работы после ограничений
- Пушилин рассказал о последствиях атаки ВСУ на ДНР
- Борьба за голоса: Германию раздирают политические противоречия
- Зеленский: Из-за Польши возникли сложности на границе
- Появилось видео попадания обломков сбитого беспилотника в многоэтажку
- «Тайное финансирование» России: Европа возвращается к газу из РФ?
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru