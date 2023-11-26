Белгородскую область атаковали четыре дрона в субботу

Атакам дронов ВСУ подверглись села Солнцевка, Богун-Городок, Пороз и Репяховка. В последнем беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось посадить. Здесь нанесено поражение объекту связи. Ни водном населенном пункте нет пострадавших.

Также украинский противник нанес 35 ударов по территории Белгородской области.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда и 5 гранатометных выстрелов, по селу Устинка – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка – 2 артиллерийских снаряда», - уточнил Гладков.

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Под огнем ВСУ оказались село Вериговка в Валуйском городском округе (4 прилета), хутора Старый в Волоконовском районе (6 гранатометных выстрелов), село Староселье в Краснояружском районе (2 прилета), село Муром в Шебекинском городском округе (два минометных удара).

Ранее Гладков сообщал об отсутствии обстрелов региона со стороны Украины в течение пятницы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».