Минобороны развернет в Хакасии госпиталь для больных COVID-19

Минобороны РФ развернёт в Хакасии мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения больных с коронавирусом.

В ведомстве отметили, что в регионе предполагается задействовать до 200 военнослужащих из Центрального военного округа, в том числе врачей и младших медицинских работников.

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В полевом госпитале создадут отделения анестезиологии и реанимации, а также приёмное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения. Будет развернута также лаборатория для проведения ПЦР-тестов, передает RT.

По данным правительства Хакасии, с начала пандемии в регионе выявлено 8704 случая COVID-19.

Между тем, в связи с распространением коронавирусной инфекции некоторые граждане начали прибегать к попыткам намеренно заразиться COVID-19. Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков сообщил в беседе с news.ru, что это весьма опасный шаг, ведь никто не знает, как у того или иного пациента будет протекать заболевание.

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ФОТО: mil.ru
ТЕГИ:ХакасияМинобороныКоронавирус
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