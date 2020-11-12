Минобороны развернет в Хакасии госпиталь для больных COVID-19

В полевом госпитале создадут отделения анестезиологии и реанимации, а также приёмное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения. Будет развернута также лаборатория для проведения ПЦР-тестов, передает RT.

По данным правительства Хакасии, с начала пандемии в регионе выявлено 8704 случая COVID-19.

Между тем, в связи с распространением коронавирусной инфекции некоторые граждане начали прибегать к попыткам намеренно заразиться COVID-19. Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков сообщил в беседе с news.ru, что это весьма опасный шаг, ведь никто не знает, как у того или иного пациента будет протекать заболевание.

