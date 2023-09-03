Министра транспорта Хакасии арестовали по делу о получении взятки

Главе ведомства предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Василиади возглавил министерство в 2020 году.

Депутат Госдумы Сергей Сокол 2 сентября заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. В четверг парламентария экстренно госпитализировали в Москве, напоминает «Радиоточка НСН».

