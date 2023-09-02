В избиркоме Хаксии рассказали о ходе выборов после отказа от участия Сокола
Выборы в Хакасии не отменят после отказа от участия в них депутата Госдумы Сергея Сокола. Об этом сообщили ТАСС в избиркоме республики 2 сентября.
«Формальных поводов [для отмены выборов] нет. У нас остаются еще три кандидатуры, это [перенос выборов] если остается один кандидат в первом туре», – цитирует агентство слова собеседника.
Ранее в субботу депутат Госдумы Сергей Сокол заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.
В четверг Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Позже секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что депутат находится в реанимации. У Сокола диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru