В избиркоме Хаксии рассказали о ходе выборов после отказа от участия Сокола

Выборы в Хакасии не отменят после отказа от участия в них депутата Госдумы Сергея Сокола. Об этом сообщили ТАСС в избиркоме республики 2 сентября.

Турчак: Состояние депутата Сокола оценивается как тяжелое, он в реанимации

«Формальных поводов [для отмены выборов] нет. У нас остаются еще три кандидатуры, это [перенос выборов] если остается один кандидат в первом туре», – цитирует агентство слова собеседника.

Ранее в субботу депутат Госдумы Сергей Сокол заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

В четверг Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Позже секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что депутат находится в реанимации. У Сокола диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
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