В избиркоме Хаксии рассказали о ходе выборов после отказа от участия Сокола

«Формальных поводов [для отмены выборов] нет. У нас остаются еще три кандидатуры, это [перенос выборов] если остается один кандидат в первом туре», – цитирует агентство слова собеседника.

Ранее в субботу депутат Госдумы Сергей Сокол заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

В четверг Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Позже секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что депутат находится в реанимации. У Сокола диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

