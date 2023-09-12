Минэнерго: Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась
Ситуация с доставкой топлива в Крым нормализовалась, несмотря на логистические сложности, заявили в Минэнерго РФ.
Сообщается, что на данный момент регион обеспечен бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными газами - на 12 суток, дизельным топливом - на 5 суток.
Накануне стало известно, что Крым, Краснодарский край и другие южные регионы России столкнулись с дефицитом топлива, на заправках не хватает бензина и дизеля. Сигналы о проблемах пришли также из Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской областей. Нехватка топлива на заправках в южных регионах связана с возросшей нагрузкой на железнодорожную инфраструктуру на фоне сезона отпусков и СВО, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru