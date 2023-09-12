Минэнерго: Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась

Ситуация с доставкой топлива в Крым нормализовалась, несмотря на логистические сложности, заявили в Минэнерго РФ.

Сообщается, что на данный момент регион обеспечен бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными газами - на 12 суток, дизельным топливом - на 5 суток.

«Это диверсия!»: Депутат Кашин заявил, что дефицит топлива в регионах разрушает АПК

Накануне стало известно, что Крым, Краснодарский край и другие южные регионы России столкнулись с дефицитом топлива, на заправках не хватает бензина и дизеля. Сигналы о проблемах пришли также из Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской областей. Нехватка топлива на заправках в южных регионах связана с возросшей нагрузкой на железнодорожную инфраструктуру на фоне сезона отпусков и СВО, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры