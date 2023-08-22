«Известия»: В Крыму, Самарской и Рязанской областях возник дефицит топлива

Как сообщил изданию гендиректор ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов, в июле потребителям на юге не хватало бензина АИ-95, теперь — АИ-92 и дизеля.

«Это связано с задержками доставки по железной дороге — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит», — отметил эксперт

Президент крупной ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранса» Владимир Матягин подтвердил, что на АЗС в южных регионах нет дизеля, а на отдельных заправках заявляют, что колонка с топливом якобы сломана. О проблеме с топливом сообщили также управляющий партнер сети GP Vympel в Самарской области Екатерина Савкина, глава отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких, участники рынка из Рязанской области.

В июле стало известно, что сроки перевозки топлива по железной дороге в России увеличились вдвое. На фоне перестройки логистических цепочек в связи с санкциями пути были перегружены из-за необходимости переориентировать экспорт угля с запада на восток. Также на ситуацию повлияла загруженность железной дороги из-за туристического спроса. По данным экспертов, проблемы с топливом связаны и с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Ura.ru.

