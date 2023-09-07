«Это диверсия!»: Депутат Кашин заявил, что дефицит топлива в регионах разрушает АПК
Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил НСН, что в стране был создан искусственный дефицит топлива. По его словам, ситуация близка к коллапсу и разрушению АПК.
В России был создан искусственный дефицит топлива, который потянул цены вверх и поставил под угрозу сельскохозяйственные работы, заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с НСН.
Глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев накануне заявил, что из-за нехватки топлива у аграриев в отдельных регионах РФ могут остановиться полевые работы. Он предложил временно прекратить экспорт нефтепродуктов, пока ситуация внутри страны не стабилизируется. Кашин назвал все происходящее «диверсией».
«Один из главных вопросов – это цена на горючее и отсутствие горючего в некоторых регионах. Это диверсия большого масштаба, позакрывали на профилактику большинство нефтебаз, создали дефицит топлива и подняли цены. Это все во время уборки, посева, во время спецоперации. А ЦБ поднял ставку, остановил на селе льготное кредитование, ипотеку, это тоже привело к коллапсу. Госдума начала работать, будет разбирать детально проблему. Мы в стороне стоять не будем», - заявил он.
Депутат уверен, что обеспечить топливом аграриев для завершения сезона будет не так сложно, на данный момент требуется 700-750 тысяч тонн.
«У нас в среднем в год около 4,5 миллиона тонн посева. Для завершения сезона необходимо 700-750 тысяч тонн нефти, дел полно до самой зимы. Это в рамках нашей страны копейки, но всегда на ровном месте можно организовать такой застой, чтобы гнать цену. Создается ситуация, связанная с разрушением отечественного АПК. В прошлом году были рекорды в АПК, а в этом году создается такая неприемлемая ситуация. А нам и в следующем году надо жить», - рассказал собеседник НСН.
Накануне стало известно, что Крым, Краснодарский край и другие южные регионы России столкнулись с дефицитом топлива, на заправках не хватает бензина и дизеля. Сигналы о проблемах пришли также из Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской областей. Нехватка топлива на заправках в южных регионах связана с возросшей нагрузкой на железнодорожную инфраструктуру на фоне сезона отпусков и СВО, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с «Радиоточкой НСН».
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