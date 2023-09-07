«Это диверсия!»: Депутат Кашин заявил, что дефицит топлива в регионах разрушает АПК

«Один из главных вопросов – это цена на горючее и отсутствие горючего в некоторых регионах. Это диверсия большого масштаба, позакрывали на профилактику большинство нефтебаз, создали дефицит топлива и подняли цены. Это все во время уборки, посева, во время спецоперации. А ЦБ поднял ставку, остановил на селе льготное кредитование, ипотеку, это тоже привело к коллапсу. Госдума начала работать, будет разбирать детально проблему. Мы в стороне стоять не будем», - заявил он.

Депутат уверен, что обеспечить топливом аграриев для завершения сезона будет не так сложно, на данный момент требуется 700-750 тысяч тонн.

«У нас в среднем в год около 4,5 миллиона тонн посева. Для завершения сезона необходимо 700-750 тысяч тонн нефти, дел полно до самой зимы. Это в рамках нашей страны копейки, но всегда на ровном месте можно организовать такой застой, чтобы гнать цену. Создается ситуация, связанная с разрушением отечественного АПК. В прошлом году были рекорды в АПК, а в этом году создается такая неприемлемая ситуация. А нам и в следующем году надо жить», - рассказал собеседник НСН.

Накануне стало известно, что Крым, Краснодарский край и другие южные регионы России столкнулись с дефицитом топлива, на заправках не хватает бензина и дизеля. Сигналы о проблемах пришли также из Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской областей. Нехватка топлива на заправках в южных регионах связана с возросшей нагрузкой на железнодорожную инфраструктуру на фоне сезона отпусков и СВО, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с «Радиоточкой НСН».

