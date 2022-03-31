Минэнерго РФ и объекты ТЭК подготовились к паводку
Министерство энергетики РФ и предприятия топливно-энергетического комплекса подготовились к прохождению весеннего паводка. Как сообщается в официальном Telegram-канале министерства, для предупреждения и оперативной ликвидации возможных нештатных или чрезвычайных ситуаций подготовлены техника, оборудование, автотранспорт и плавучие средства.
Как отметил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак, в готовность приведены 95 тысяч специалистов, более 34 тысяч единиц спецтехники и порядка 2 тысяч плавсредств. Также подготовлены резервы необходимых материалов. Кроме того, энергетиками проведены все необходимые мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов ТЭК в условиях возникновения аварийных ситуаций.
В рамках мониторинга паводковой ситуации и оперативного реагирования на случаи возникновения возможных ЧС, специалисты сосредоточат внимание на объектах, которые находятся в регионах повышенного риска. Как уточнили в министерстве, в первую очередь речь идёт о республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Саха (Якутия), а также Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях.
Ранее в Минэнэрно сообщили, что российская электроэнергетика сможет проработать без импортозамещения ещё порядка двух лет, при этом качество энергоснабжения снижено не будет.
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