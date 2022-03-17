СМИ: Минэнерго подготовило план поддержки ТЭК на фоне санкций

По данным газеты, документ уже направлен в правительство. Часть из предложенных мер может войти в готовящийся план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления.

В частности, Минэнерго предлагает установить особый режим начисления штрафов за задержку вводов объектов по программе модернизации старых ТЭС и новой генерации из возобновляемых источников энергии. Правительство сможет изменять сроки начала и окончания поставки мощности прошедших конкурсные отборы проектов.

Энергокомпаниям с госучастием разрешат в первоочередном порядке направлять прибыль за прошлый год на реализацию инвестиционных программ без выплаты дивидендов. Кроме того, по плану Минэнерго, «Россети» освободят от тарифных последствий при неисполнении инвестиционной программы в текущем и следующем годах.

Также министерство предлагает индексировать тариф на передачу для компании с 1 апреля с учетом фактической инфляции. Такой же механизм могут использовать для генерации в неценовых зонах; к ним относятся активы «Русгидро» на Дальнем Востоке и ТЭС «Интер РАО» в Калининграде.

Кроме того, для выполнения плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Минэнерго предложило закрепить возможность докапитализации "Россетей" на 82,6 млрд рублей, «Русгидро» — до 34,4 млрд.

При этом нефтекомпаниям предлагают перейти на уплату налога на добычу полезных ископаемых по фактическим ценам реализации, пишет РИА ФАН.

Минэнерго не предоставило «Коммерсанту» своих комментариев.

