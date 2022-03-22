В Минэнерго назвали срок работы электроэнергетики РФ без импортозамещения

Собянин: Московская пищевая промышленность обеспечивает город на 80% С начала года через сервис «Мои платежи» совершено более 3 млн платежей На станции «Минская» МЦД-4 завершён первый этап строительства Порядка 14 тысяч человек примут участие в акции «Ночь театров» в Москве На платформе «Город идей» начался проект «Московский лед»