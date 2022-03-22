В Минэнерго назвали срок работы электроэнергетики РФ без импортозамещения

Российская электроэнергетика сможет проработать без импортозамещения еще порядка двух лет, при этом качество энергоснабжения снижено не будет. Об этом заявил замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак.

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«Два года есть, чтобы наша промышленность встала, отряхнулась… и обеспечила импортозамещение», – приводит ТАСС слова Грабчака.

Замглавы Минэнерго добавил, что в последние годы в области импортозамещения ведется активная работа.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что высокотехнологичная продукция, авиастроение и электроника являются самыми слабыми направлениями импортозамещения в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минэнерго РФИмпортозамещениеРоссия
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